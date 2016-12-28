İsrailli bakandan Kerry planına eleştiri

Kamu Güvenliği Bakanı Erdan yaptığı yazılı açıklamada, "Yıllar boyunca Ortadoğu'da hata yapan ve süresi bitmesine rağmen bölgedeki kaosu kalıcı hale getirme çabasında olan (Barack) Obama yönetiminin bu durumu esef vericidir." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Erdan açıklamasında, "Hiçbir şeyi değiştirmekte başarılı olamayan Obama yönetiminin son anda Filistin-İsrail sorununun çözümüne ilişkin vizyon açıklama kararı acınası bir durumdur." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, dün yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Kerry'nin Çarşamba günü İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin vizyonunu açıklayacağını belirtmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in 1967 sınırlarını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.