İsrail ordu sözcüsü, Gazze sınırında düzenlenecek gösterilere karşı Suudi Arabistanlı hocaların fetvalarını kullandı

Gazze Şeridi-İsrail sınır hattında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" öncesinde kameralar karşısına geçen İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee düzenlenecek protestolara karşı uyarıda bulundu.

Suudi Arabistanlı Salih el Fawzan'ın fetvalarını kullanan sözcü Avichay Adraee bu tür davranışların Müslümanların ahlakı ile alakalı olmadığını, anarşi ve kaosun kafirlerin özelliği olduğunu ve bu hareketlerin İslam tarafından tolere edilmediğini aktardı.

Video kaydının sonunda ise Kuran-ı Kerim'den, "Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın" ayetini okuyan sözcü, protesto yürüyüşünden Müslümanları vazgeçirmek için her türlü yolu denedi.