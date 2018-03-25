Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail ordusu, 'Büyük Dönüş' öncesi 'keskin nişancılarla' hazırlanıyor

İsrail ordusunun, Gazze sınırında Filistinli grupların çağrısıyla ay sonunda yapılacak 'Büyük Dönüş' yürüyüşü öncesinde Batı Şeria ve Gazze çevresinde, gösteri çağrılarına karşın 'keskin nişancıların da kullanılacağı' güvenlik önlemlerini arttırdığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail yerel basınının, ordu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, "Batı Şeria ve Gazze'de İsrail özel birliklerinin, keskin nişancıların sayısının arttırılacağı, bazı bölgelere toprak setler oluşturulacağı ve gösterilere müdahale edecek birimlerin yerleştirileceği" aktarıldı.

Haberlerde, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un, "Büyük Dönüş" gösterisi çağrısı yapan "Hamas'a bağlı" olduğunu iddia ettiği gruplara karşı hazırlık talimatı verdiği aktarıldı.

Filistinli grupların çağrısıyla 30 Mart'ta Gazze-İsrail sınırında barışçıl "Büyük Dönüş" yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin tamamen kontrol altına alındı

Afrin tamamen kontrol altına alındı

Dünyanın en büyük kar labirenti

Dünyanın en büyük kar labirenti

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

S-400 ve Patriot arasındaki farklar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA