İsrail ordusu, 'Büyük Dönüş' öncesi 'keskin nişancılarla' hazırlanıyor

İsrail yerel basınının, ordu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, "Batı Şeria ve Gazze'de İsrail özel birliklerinin, keskin nişancıların sayısının arttırılacağı, bazı bölgelere toprak setler oluşturulacağı ve gösterilere müdahale edecek birimlerin yerleştirileceği" aktarıldı.

Haberlerde, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un, "Büyük Dönüş" gösterisi çağrısı yapan "Hamas'a bağlı" olduğunu iddia ettiği gruplara karşı hazırlık talimatı verdiği aktarıldı.

Filistinli grupların çağrısıyla 30 Mart'ta Gazze-İsrail sınırında barışçıl "Büyük Dönüş" yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyor.