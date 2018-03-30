İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği ve buralarda yapılacak herhangi bir eylemin ordunun iznine tabi olduğu" belirtildi.

Binlerce Filistinlinin sınırın Gazze tarafındaki 6 noktada toplandığı kaydedilen açıklamada, bazı eylemcilerin İsrail askerlerine taş attığı askerlerin de eylemcilere müdahale ettiği ifade edildi.

Sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin ise "İsrail ordusunun, büyük birliklerle her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğu ve İsrail'in otoritesine ya da savunma alt yapısına zarar verilmesine izin verilmeyeceği" şeklindeki ifadelere yer verildi.

Açıklamada ayrıca yaşanacak olaylardan ve sonuçlarından Hamas'ın sorumlu olduğu ileri sürüldü.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra doğru yürümeye başlamıştı.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto etmek için sınırdaki 6 noktada toplanmak üzere Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki bölgelerinden sınıra doğru yürüyüşe geçmişti.