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İsrail ordusu Filistinlilere müdahalesinde ilk kez İHA kullandı

İsrail ordusunun, Gazze sınırında çıkan olaylara müdahalesinde ilk kez insansız hava aracı (İHA) kullandığı ortaya çıktı.

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İsrail'in Haaretz gazetesinin İsrail ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri geçen hafta cuma günü Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde "askerlerin selameti için" göz yaşartıcı bomba atan İHA kullandı.

Haberde adı verilmeyen kaynaklar, söz konusu İHA'ların ilk defa test amaçlı kullanıldığını ve tam olarak ordunun hizmetine verilmediğini ifade etti. Aynı kaynaklar, İHA'larla güvenli mesafeden yapılan müdahalenin göstericileri kontrol altına alabildiğini söyledi.

Öte yandan İsrail devlet radyosunun haberinde de söz konusu İHA'ların dört pervaneli olduğu ve gelecekte işgal altındaki Batı Şeria'nın çevresindeki kontrol noktalarında bulunan sınır güvenlik güçlerinin de bu aygıtlarla donatılacağı kaydedildi.

İsrail güçleri, genellikle Filistinli göstericilere yönelik müdahalesinde, gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanıyor.

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