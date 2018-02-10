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İsrail ordusu göstericilere saldırdı: 97 yaralı

İsrail işgali atlındaki Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere gerçek mermiyle müdahale edildi. İsrail ordusunun katliamında, 97 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

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İsrail ordusu, Batı Şeria ve Gazze'de dehşet saçtı. Terör devleti İsrail'in askerlerinin kanlı müdahalesinde 97 Filistinli yaralanırken, 195 kişi de gazdan boğulma tehlikesi yaşadı.

195 KİŞİ GAZDAN BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki müdahalelerde 12'si gerçek, 58'i plastik mermiyle 70 kişinin yaralandığı, 195 kişinin ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

BATI ŞERİA'DA 70, GAZZE'DE 27 KİŞİ

Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında ikisi ağır olmak üzere 27 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

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