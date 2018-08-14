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İsrail ordusu Lübnan askerlerine sis bombası attı

İsrail askerlerinin, sınır bölgesinde devriye gezen Lübnan askerlerine sis bombası atması sonucu 2 asker boğulma tehlikesi geçirdi.

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Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Rımeyş beldesinde devriye gezen Lübnan askeri istihbarat birliğine 6 adet sis bombası atarak saldırdığı belirtildi.
 
Olayda 2 askerin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan açıklamada, ayrıca sis bombaları nedeniyle Lübnan tarafında çıkan yangının sınırın karşı tarafına da sıçradığı kaydedildi.
 
Açıklamada, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile eş güdümlü hareket eden Lübnan askerleri ve sivil savunma birimlerinin müdahalesiyle alevlerin söndürüldüğü ifade edildi.

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