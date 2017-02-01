İsrail özür diledi

Sputnik haber ajansına göre Meksika sınırına inşa edeceği duvarı İsrail’in Mısır sınırına inşa ettiği duvarla kıyaslayan ABD Başkanı Donald Trump’a “Ben de duvar ördüm, çok başarılı oldu” diyerek destek veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun neden olduğu siyasi krizi çözmek için Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin devreye girdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’yu arayan Rivlin’in “Bu yanlış anlaşılmadan doğan tüm dargınlıklar nedeniyle pişmanlık duyuyorum. Ancak bunların sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu not düşmek önemli, sorunları arkamızda bırakacağımızdan eminim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

NETENYAHU’DAN GERİ VİTES

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi kararına ilişkin yaptığı değerlendirmenin ardından ülkesiyle Meksika arasında gerginliğe neden olan sözlerine açıklama getirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada Netanyahu, "Ben İsrail güvenlik duvarının muhteşem başarısına işaret ettim. Ancak ABD-Meksika ilişkilerine yönelik herhangi bir yorumda bulunmadım." ifadelerini kullandı.