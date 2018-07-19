İsrail parlamentosu, savunma bakanı ile başbakanın elinden savaş ilan etme yetkisini aldı

İsrail'de düne dek başbakan savunma bakanıyla birlikte ek yetki arayışına girmeksizin savaş ilan edebiliyordu.

SAVAŞ İLAN ETME YETKİSİ GÜVENLİK KABİNESİNE DEVREDİLDİ

Ancak İsrail parlamentosu (Knesset), bu yetkiye ilişkin yasada değişikliğe gittiğini duyurdu.

Knesset Basın Sözcülüğü'ne göre milletvekillerinin çoğunluğu, savaş ilan etme yetkisini güvenlik kabinesinde devreden yeni bir yasanın lehinde oy kullandı.

Yasa değişikliğinde ''Savaş başlatmak ya da savaş çıkarma ihtimali yüksek olan önemli bir askeri eylemde bulunmak yönünde kararın, mümkün olduğu kadar geniş bir heyete emanet edilmesi açısından, bir bakanlar kurulu tarafından alınması uygundur'' denildi.

30 Nisan'da Knesset'te kabul edilen ve kabine onayı gerekmeksizin savaş ilanı yetkisini savunma bakanı ile başbakana veren yasada, bu ikilinin 'minimum sayıda kabine üyesinin toplanmasını bekleme seçeneğinin olmadığı olağandışı durumlarda savaş ilan edebileceği' dile getirilmişti.

İsrail'de 2001'de tesis edilen 'güvenlik kabinesinde' başbakan, savunma bakanı, dışişleri bakanı, maliye bakanı, iç güvenlik bakanı, adalet bakanı yer alıyor. Başbakan isterse güvenlik kabinesine başka bakanlar da katılabiliyor.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Knesset'in ikisi birbirinden şahin Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile Başbakan Benyamin Netanyahu'dan savaş ilanı yetkisini alması, İsrail'in Suriye üzerinden İran'la savaşa tutuşmanın eşiğinde bulunduğu bir döneme denk geldi.

30 Nisan'da Knesset'te kabul edilen yasa başbakanın aynı zamanda savunma bakanı görevini de üstlenmesi halinde tek başına savaş ilan edebilmesini öngörüyordu. Bu yüzden Netanyahu'nun Liberman'ı görevden alıp savunma bakanı koltuğuna da oturmayı planladığı belirtiliyordu.

Kaynak: Sputnik