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İsrail polisi "askerlik karşıtı" gösterilerde 57 Yahudi'yi gözaltına aldı

İsrail polisi Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde düzenlenen 'zorunlu askerlik karşıtı' gösterilere müdahale ederek, 57 Yahudi'yi gözaltına aldı.

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Giydikleri siyah kıyafetler ve saçlarının favori kısımlarını uzatmalarıyla dikkati çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, askere gitmediği gerekçesiyle polisin iki üyelerini gözaltına almasını protesto etti. İsrail polisi, Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yolları kapatan göstericilere müdahale etti.

İsrail Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, yaptığı yazılı açıklamada, şu ana kadar 17'si Kudüs'te, 40'ı Bney Brak'ta olmak üzere toplam 57 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Rosenfeld, açıklamasında "Polis birimleri şehirlerde ya da büyük caddelerdeki olaylara ve yasa dışı gösterilere müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Üç yıl askerlik yapmanın zorunlu olduğu İsrail'de askere gitmeyi reddeden Harediler sık sık polisle karşı karşıya geliyor.

- Ultra-Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Erkek ve kadınlar için üç yıl askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat ve Şas partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Haredileri temsil eden partilerin de yer aldığı sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.

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