İsrail polisi eşeğe bile el koydu! İşte o görüntüler...
İsrail polisi, Kudüs’ün Arap kasabası Selvan’da bir eşeğe el koydu. Eşeğin sahibi de ’sahiplik belgesi’ olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
İşgalci İsrail polisi, her gün Batı Şeria ve Gazze’de onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, bu defa da Selvan kasabasında bir eşeğe el koydu.
Eşeğe ait sahiplik belgesi olmaması sebebiyle sahibi de gözaltına alındı.
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