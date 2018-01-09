İsrail ordusu, Esed rejiminin silah deposuna saldırdı
İsrail ordusunun, Esed rejiminin Şam yakınlarındaki silah deposuna saldırdığı bildirildi.
- star.com.tr
Suriye'nin başkenti yakınlarındaki Al-Katifa kentinden şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktaran Suriyeli muhalifler, İsrail ordusunun, Esed rejimine ait Şam yakınlarındaki bir silah deposunu vurduğunu duyurdu.
Suriye ordusu, İsrail ordusu tarafından savaş uçakları ve karadan karaya füzelerle saldırıldığını doğrularken, dört savaş uçağının Lübnan hava sahasından dolanarak Şam yakınlarını vurduğu aktarıldı.
SANA haber ajansı ise; Suriye savunma sistemlerinin, İsrail ordusunun üç hava saldırısını engellediğini duyurdu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.