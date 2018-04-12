İsrail savaş uçaklarını, İran savaş uçağı zanneden İsrailliler sığınaklara ve karakollara koştu

İsrail'e ait savaş uçaklarının uçuş provası gerçekleştirdiği Tel Aviv'de, jetleri İran'a ait zanneden İsrail halkı sığınaklara ve karakollara akın etti.

İsrail basınında yer alan habere göre uçuş provası gerçekleştiren iki İsrail jeti, Tel Aviv semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığı'nın daha önce bir uyarıda bulunmaması üzerine jetleri İran'a ait zanneden İsrail halkı büyük korku ve panik yaşadı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla birlikte uçakların prova uçuşu gerçekleştirdiği anlaşıldı.

İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'de İran'a ait bir havaalanını vurmuş ve 14 İranlı milisi öldürmüştü.