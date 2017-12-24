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İsrail savcılığından Cuneydi'nin serbest bırakılma kararına itiraz

İsrail Ofer Askeri Mahkemesinin, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin serbest bırakılması yönünde karar aldığı ancak savcılığın karara itirazda bulunduğu bildirildi.

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İsrail Ofer Askeri Mahkemesinin, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin serbest bırakılması yönünde karar aldığı ancak savcılığın karara itirazda bulunduğu bildirildi.

AA muhabirine konuşan Fevzi'nin amcası Reşad el-Cuneydi, Ofer Mahkemesinin yeğeni hakkında 2 bin 860 dolar kefaletle serbest bırakılması yönünde karar aldığını ancak savcılığın bu karara itiraz ettiğini söyledi.

Amca Cuneydi, Fevzi'nin avukatının mahkemeden, nihai kararın 48 saat içinde verilmesini talep ettiğini aktardı.

Filistin Esirler Cemiyeti avukatı Erva Huleyhil de savcılığın, serbest bırakılma kararının ardından itiraz mühleti verilmesi için 48 saat erteleme istediğini belirtti.

Huleyhil, Fevzi'nin maruz kaldığı ihlallerle ilgili Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'ne şikayette bulunacaklarını kaydetti.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık’ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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