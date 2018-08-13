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İsrail Savunma Bakanı: Hamas ile savaşmamız an meselesi

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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, yayınladığı bir videoda ateşkes sağlanan Hamas ile girdikleri çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hamas ile Gazze’de yapacakları bir sonraki çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Lieberman, çatışmanın ne zaman başlayacağını kestiremediklerini söyledi.

"Sorumlu ve güçlü bir güvenlik politikası yürütüyoruz” diyen Lieberman, "Büyük Dönüş Yürüyüşlerinde Hamas 168 militanını kaybetti ve 4 bin 348’i yaralanırken onlarca terör tesisini imha etti" dedi.

Gazze Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hayatını kaybeden 168 kişinin içinde çocuklar, 2 gazeteci ve 3 sağlık çalışanı da bulunuyor.

Güvenlik politikalarının cevap olmadığını söyleyen Lieberman, “Ne eleştirileri, ne gazete manşetlerini ne de kamuoyunu cevap olarak kabul edeceğiz. Ne yaptığımızı ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz” diye konuştu.

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