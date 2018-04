İsrail Savunma Bakanı: İsrail askerleri Gazze'de gerekli olanı yaptı. Bütün askerlerin madalyayı hak ettiğini düşünüyorum

Gazze'de Cuma günü başlatılan sivil gösterilere sert müdahalede bulunan İsrail askerleri 2 günde içinde 15 Filistinliyi şehit etmiş yüzlercesini de yaralamıştı.

Filistinlilerin İsrail keskin nişancıları tarafından vahşice öldürülmesi kameralara an be an yansırken, tüm dünyadan tepkiler gelmişti.

İsrail ordu radyosuna konuşan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman katil askerlerine sahip çıkarak, "İsrail askerleri gerekli olan şeyi yaptı. Bütün askerlerin madalyayı hak ettiğini düşünüyorum" dedi.