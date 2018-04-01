İsrail Savunma Bakanı: İsrail askerleri Gazze'de gerekli olanı yaptı. Bütün askerlerin madalyayı hak ettiğini düşünüyorum Gazze'de düzenlenen gösterilere müdahele eden ve 15 Filistinliyi şehit eden İsrail askerlerine, Savunma Bakanı sahip çıktı.