İsrail Savunma Bakanı Liberman: İsrail ordusu Suriye'deki her türlü senaryoya hazır
İsrail Savunma Bakanı Liberman, İsrail ordusunun Suriye ile ilgili her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.
- AA
İşgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki askeri birlikleri ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye'deki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Esed rejimi güçlerinin Suriye'de "büyük" bir kara ordusu kurduğunu ve kurulan bu ordunun önceki yıllardaki gücünün de ötesine ulaşabileceğini dile getiren Liberman, "Bu nedenle her gelişmeyi izliyoruz ve her türlü senaryoya hazırız." dedi.
İsrail basınına göre, Golan Tepeleri ziyaretinde Liberman'a Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da eşlik etti.
Golan Tepeleri 1967'den bu yana işgal altında
İşgalci İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
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