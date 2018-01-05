İsrail Savunma Bakanı Lieberman esir takası konusunda Kassam Tugayları'na çağrıda bulundu

Gazze'de faaliyet gösteren Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirler hakkında açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Lieberman esir takası çağrısında bulundu.

Nihai anlaşmanın yapılması gerektiğini söyleyen Savunma Bakanı Filistinlileri çocukları üzerinden tehdit ederek, "Gazze'nin çocuklarının geleceklerini düşünme zamanı" dedi.

Filistinlileri idam etmeye hazırlanan İsrail rejimi Savunma Bakanı, Gazze'yi Singapur'a çevireceklerini ve bölgeye iki sanayi bölgesi yapacaklarını iddia etti.