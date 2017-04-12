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İsrail Savunma Bakanı: Ruhani suikaste uğrayabilir

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Hasan Ruhani suikaste uğrarsa şaşırmayacağını söyledi.

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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İran ve Hamas ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
 
Lieberman, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir suikaste kurban gitmesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.
 
"SÜRPRİZ OLMAYACAK"
 
Üst düzey Hamas yetkilisi Mazen Faqha'nın öldürülmesinin örgüt için bir cinayet olduğunu söyleyen Lieberman, "Kesin olarak bunun bir iç suikast olduğunu söyleyebiliriz. 19 Mayıs'ta İran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce birileri İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye de suikast düzenlerse bu benim için sürpriz olmayacak." ifadelerini kullandı.
 
İSRAİL'E SUİKAST SUÇLAMASI
 
Hamas, Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha'nın öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'i suçlamıştı.
 
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı olayla ilgili olarak İsrail ile işbirliği yaptığını açıkladığı 3 kişinin idam edildiğini duyurmuştu.
 
İRAN İSRAİL'İ MEŞRU BİR ÜLKE OLARAK TANIMIYOR
 
İran, 1979'daki devrimden bu yana İsrail'i meşru bir ülke olarak tanımıyor. İran'ın Hamas'ı İsrail'in bölgedeki otoritesine karşı geniş bir biçimde desteklediği biliniyor.

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