İsrail silahlandırıyor Myanmar katlediyor

Myanmar’da ordu birlikleri ve Budist çetelerin Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamında İsrail’in de pay sahibi ortaya çıktı. 1993’te ABD, 1998’de de Avrupa Birliği’nin silah ambargosu karşısında Tel Aviv yönetiminden katliam makineleri tedarik eden Myanmar hükümetinin İsrailli bir şirketi aracılığıyla Rohingya’da katliam yapan özel kuvvetler askerini eğittiği bildirildi.

‘DİPLOMATİK TİCARET’

Middle East Eye’ın (MEE) haberine göre yakın zamanda Tel Aviv yönetimi Mynamar’a 100 tank, silahlar ve botlar gönderdi. Arakan’da Müslümanlara yönelik katliamlara aktif katılım sağlayan polis kuvvetlerinin İsrail malı silahları kullandığını belirten MEE, Tel Aviv merkezli Tar Ideal isimli bir silah şirketi aracılığıyla Netanyahu hükümetinin Rohingya’da katliam yapan özel kuvvetler askerine eğitim verdiğini ifade etti. Haberde ayrıca insan hakları aktivistlerinin düzenlediği imza kampanyası sonrası İsrail Yüksek Mahkemesi’nin olaya el koyduğu fakat Savunma Bakanlığı yetkililerinin ifadesini alan mahkemenin ‘diplomatik ticaret’ yanıtını aldığı belirtildi.

‘FİLİSTİN’İN PROVASI’

Konu hakkında MEE’a konuşan İsrailli insan hakları aktivisti Ofer Neiman “İsrail hükümetleri senelerdir Myanmar’a silah satıyor. Bu Tel Aviv’in Filistin halkına yaptığı zulümle yakından alakalı. İsrail, Filistin’de kullanacağı silahları Arakan’daki katliamlarda test ediyor” ifadelerini kullandı. Silah satışını MEE’a değerlendiren Uluslararası Devlet Suçları İnisyatifi Direktörü Penny Green ise katliamlarda tek sorumlu İsrail değil. Burma Campaign’in verilerine işaret eden Green, İngiltere’nin geçen sene Avrupa turuna çıkan Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Ang Hlaing’in askerlerine 300 bin pound değerinde askeri eğitim yardımı yaptığını kaydetti.

CS Monitor’ın Af Örgütü raporlarına dayandırdığı haberine göre Myanmar’ın katliamlarına silah desteği sunan bir başka ülke de Hindistan.

AB AMBARGOYU DELDİ

Myanmar’ın güçlenerek Pekin’in yörüngesinden çıkmasını destekleyen Hindistan’ın sattığı helikopter parçalarının Belçika, İtalya, İngiltere ve Fransa’dan geldiğine dikkat çeken CS Monitor, Avrupa ülkelerinin dolaylı olarak ambargoyu deldiğini iddia ediyor. Hlaing’in son Avrupa turunda Brüksel, Farnkfurt ve Viyana’ya gittiğini işaret eden Asia Times sitesi ise Alman silah şirketi Fritz Werner’in hala Myanmar ordusuyla ticari ilişkilerini sürdürdüğünü öne sürüyor.

Af Örgütü: Arakan insani felaketin kıyısında