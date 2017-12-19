İsrail 'şimdilik' Avusturya'daki yeni sağcı hükümetle ilişkilerini sürdürecek

"Nazilerle bağlantılı olmakla" suçlanan aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Avusturya'da hükümet ortağı olmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Avusturya'nın yeni seçilen başbakanı ile "doğrudan ilişkilerin muhafaza edileceği" belirtilen açıklamada, bu arada yeni sağcı hükümetle kurulacak ilişkilerde nasıl bir yol izleneceğinin "gözden geçirileceği" duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarına talimat vererek Avusturya'daki yeni hükümetle karşılıklı ilişkilerde izlenecek yolla ilgili profesyonel bir gözden geçirmede bulunmasını istedi. İsrail şimdilik içinde Özgürlük Partisi bakanlarının da olduğu Avusturya hükümetiyle ilişkilerini profesyonel seviyede muhafaza edecek. İsrail devleti antisemitizme karşı mücadele etme kararlılığını vurgular ve Yahudi Soykırımı hatırasını muhafaza eder."

Avusturya'da yaklaşık iki aydır sürdürülen koalisyon görüşmelerinde Avusturya Halk Partisi ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi anlaşarak yeni hükümeti kurmuştu. Kabinede Avusturya Halk Partisinin 8, aşırı sağcı Özgürlük Partisinin ise 6 bakanla temsil edileceği açıklanmıştı.