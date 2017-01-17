İsrail sınırında Mısırlı polislere saldırı : 8 ölü
İsrail sınırındaki Sina Yarımadası'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 8 Mısırlı polis öldü, 3 polis yaralandı.
- Aljazeera
Mısır İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sina çölündeki bir polis noktasına yapılan silahlı saldırıda en az 8 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.
Saldırı, pazartesi günü yerel saatle 08.15'de, Kharga şehrinin 70 km uzağındaki kontrol noktasında gerçekleşti. Saldırganların ikisi öldürülürken, kaçan diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.