İsrail sınırında Mısırlı polislere saldırı : 8 ölü

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sina çölündeki bir polis noktasına yapılan silahlı saldırıda en az 8 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.

Saldırı, pazartesi günü yerel saatle 08.15'de, Kharga şehrinin 70 km uzağındaki kontrol noktasında gerçekleşti. Saldırganların ikisi öldürülürken, kaçan diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.