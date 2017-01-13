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İsrail Suriye´de askeri havaalanı bombaladı

İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki bir askeri havalanına roketli saldırı düzenledi.

  • DHA
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Suriye askeri kaynakları İsrail'i saldırının sonuçları konusunda uyardı. Suriye Devlet Televizyonu roketlerin İsrail'in Taberiye gölü yakınlarından gece yarısından hemen sonra fırlatıldığını duyurdu.
 
Suriye televizyonu önceki haberlerinde Mezzah askeri havaalanında büyük patlamaların duyulduğunu, havaalanına bir çok ambulansın gönderildiğini duyurmuştu.

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