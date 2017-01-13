İsrail Suriye´de askeri havaalanı bombaladı
İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki bir askeri havalanına roketli saldırı düzenledi.
- DHA
Suriye askeri kaynakları İsrail'i saldırının sonuçları konusunda uyardı. Suriye Devlet Televizyonu roketlerin İsrail'in Taberiye gölü yakınlarından gece yarısından hemen sonra fırlatıldığını duyurdu.
Suriye televizyonu önceki haberlerinde Mezzah askeri havaalanında büyük patlamaların duyulduğunu, havaalanına bir çok ambulansın gönderildiğini duyurmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.