İsrail, Suriye'de rejime ait silah fabrikasını vurdu

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan bilgiye göre İsrail ordusu sabah saatlerinde Katil Esed rejimine ait kimyasal silah fabrikasını bombaladı.

Suriye'nin Masraf kenti yakınlarında bulunan fabrikanın vurulduğu belirtilirken, Katil Esed ordusundan yapılan açıklamada 2 askerin öldüğü belirtildi.

Katil Esed rejimine yakın Twitter ve Facebook hesapları saldırı sonrası 3 kişinin yaralandığını belirtirken, bölgeden hala dumanların yükseldğini belirtti.

Çarşamba günü BM'den yapılan açıklamada Katil Esed rejiminin Han Şeyhun'da kimyasal silah kullandığı net bir şekilde ifade edilmişti.

Öte yandan İsrail son 20 yılın en büyük askeri tatbikatını düzenlemeye devam ederken, Hizbullah ile arasındaki gerilim artmaya devam ediyor.