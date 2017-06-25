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İsrail Suriye'nin Kuneytra bölgesini tekrar bombalamaya başladı

İsrail Ordusundan yapılan açıklamada bugün Suriye topraklarından İsrail'e ateş açıldığı belirtildi. İsrail'in misilleme yaparak jet uçaklarıyla karşılık verdiği ifade edildi.

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İsrail Ordusundan yapılan açıklamada bugün Suriye topraklarından İsrail'e ateş açıldığı belirtildi. İsrail'in misilleme yaparak jet uçaklarıyla karşılık verdiği ifade edildi.

 

Cumartesi günü Golan tepelerinden atılan rokete misilleme yapan İsrail ordusu 2 Esed tankını ve Orduya ait mevzileri bombalamıştı.

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