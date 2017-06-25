İsrail Suriye'nin Kuneytra bölgesini tekrar bombalamaya başladı
İsrail Ordusundan yapılan açıklamada bugün Suriye topraklarından İsrail'e ateş açıldığı belirtildi. İsrail'in misilleme yaparak jet uçaklarıyla karşılık verdiği ifade edildi.
İsrail Ordusundan yapılan açıklamada bugün Suriye topraklarından İsrail'e ateş açıldığı belirtildi. İsrail'in misilleme yaparak jet uçaklarıyla karşılık verdiği ifade edildi.
Cumartesi günü Golan tepelerinden atılan rokete misilleme yapan İsrail ordusu 2 Esed tankını ve Orduya ait mevzileri bombalamıştı.
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