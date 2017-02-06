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İsrail tankları Gazze'yi vurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne tank saldırısı düzenlediği bildirildi.

  • AA
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İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Orduya ait tanklar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bazı hedefleri vurdu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tank saldırısının Gazze'den İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü. Söz konusu roketin boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtildi.

İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

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