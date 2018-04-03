İsrail teröre doymuyor!..

Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin korumasıyla cesaret bulan ‘terörist Devlet İsrail’, Gazze sınırında, işgali protesto eden Filistinlileri kesin nişancılarla katletmeye devam ediyor. Cuma gününden beri 18 silahsız sivili şehit eden İsrail ordusu, keskin nişancıların Filistinli sivilleri katletmeye devam edeceğini açıkladı. İşgal altındaki Kudüs’te de İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

KATLİAMA DEVAM

Haaretz gazetesi, üst düzey subaylara dayandırılan haberinde, “Cuma günü olduğu gibi Gazze’deki göstericilere karşı müdahalelerimize devam edeceğiz” ifadesine yer verdi. Askeri yetkililer, sınır şeridi boyunca keskin nişancı konuşlandırılmaya devam edileceğini ve görevlerinde değişiklik yapılmayacağını vurguladı. Terör devleti yetkilileri, askerlerin birincil görevinin, göstericilerin sınır şeridindeki tellere yaklaşmasını engellemek olduğunu kaydetti.

Bu arada, Arap Birliği, Filistin devletinin çağrısıyla İsrail’in uyguladığı terör gündemiyle bugün olağanüstü toplanacak. Ancak, Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali olağanüstü toplantının, İsrail ile ilişkilerini açık açık dile getirmekten çekinmeyen Suudi Arabistan’ın başkanlığında gerçekleşeceğini bildirdi.

AKSA’DA AYİN

İsrail, Gazze’de estirdiği terörü, Kudüs’te de sürdürüyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin, İsrail polisi eşliğinde El-Megaribe Kapısı’ndan girerek Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini açıkladı. Vakıf açıklamasında polis eşliğinde Harem-i Şerif’in avlularında dolaşan fanatik Yahudilerin düzenledikleri Talmudik ayinlerle Mescid-i Aksa’nın hürmetini ihlal ettiği ifade edildi.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’yı bastı

246 fanatik Yahudi, dün İsrail polisi eşliğinde El-Megaribe Kapısı’ndan girerek Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

BARIŞÇIL GÖSTERİLER DURMAYACAK

Filistinliler, Toprak Günü’nün 42’nci yılını anma kapsamında 30 Mart cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri ise ‘sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını’ talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 18 Filistinli şehit oldu, bin 500’den fazlası yaralandı. Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

ARAP BİRLİĞİ’NE UCM ÇAĞRISI

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, 18 silvili şehit eden İsrail askerleriyle ilgili BM nezdinde harekete geçmek için halihazırda “iki seçenek”leri olduğunu ifade etti. Maliki, şunları söyledi: “Ya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten olaylarla ilgili soruşturma komisyonu kurulması yönündeki önerisini eyleme dönüştürmesini talep edeceğiz ya da Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için BM Güvenlik Konseyine karar tasarısı sunacağız.” Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye da Arap Birliği’ne “İsrail’in yargılanması için saldırı ve insanlığa karşı işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taşıması” çağrısında bulundu.