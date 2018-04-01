İsrail 'Toprak Günü' gösterilerine müdahale eden askerleri savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Avigdor Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'da ve abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahale ederek 15 Filistinliyi şehit eden ve yüzlercesini yaralayan İsrail askerlerini savundu.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Devletin sınırlarını koruyan ve İsrail vatandaşlarına Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) sakin bir şekilde kutlama fırsatı veren askerlere saygılarla." ifadesi kullanıldı.

"İsrail egemenliğini korumak için kararlı bir şekilde çalışıyor"

Gazze sınırında Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen gösterilerde 15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesi üzerine yapılan açıklamada, "İsrail, egemenliğini korumak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için kararlı bir şekilde çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Gazze'de dün göstericilerin şehit edilmesiyle alakalı soruşturma açılması yönündeki taleplere tepki göstererek bu yöndeki çağrıları "iki yüzlü sesler" ifadeleriyle eleştirdi.

"İki yüzlüler korosunu anlamıyorum"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Liberman, şunları kaydetti:

"Askerlerimiz sayesinde Hamursuz Bayramı'nı güven içinde kutladık. Soruşturma komisyonu isteyen iki yüzlüler korosunu anlamıyorum. Bunlar karıştırdılar. Hamas'ın dün müzik festivali düzenlediğini ve onlara çiçek dağıtmamız gerektiğini sanıyorlar."

Barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlileri "Hamas'ın mensupları" olarak niteleyen Liberman açıklamasında, İsrail askerlerinin Hamas'ın askeri kanadına bağlı aktivistleri engellediğini öne sürdü.

İsrail'de sol eğilimli muhalif Meretz Partisi Başkanı Tamar Zandberg, Gazze'de yaşananlarla ilgili bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmişti.

Zandberg, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin dün geniş çaplı olarak hedef alındığını, ölenlerin olduğunu, yüzlerce kişinin gerçek mermiyle yaralandığını, silahsız göstericilere ateş açıldığı yönünde ifadeler olduğunu ve arkadan ateş açıldığını gösteren görüntüler bulunduğunu belirterek partinin soruşturma komisyonu yönündeki talebini iletmişti.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.