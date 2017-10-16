İsrail uçağı Suriye’de hava savunma bataryasını yok etti
İsrail Hava Kuvvetleri'nin, kendi topraklarından yaptığı bombardımanla Suriye'de bir hava savunma bataryasını yok ettiği belirtildi.
İsrail jetlerinin Suriye topraklarından atılan yerden havaya füzeyle vurulmasının ardından İsrail Hava Kuvvetleri'nden karşılık geldi.
Rus haber sitasi Sputnik'in geçtiği habere göre, başkent Şam'ın doğusunda bulunan bir hava savunma bataryasının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yok edildiği bildirildi.
İsrail jetlerine füzelerin, Lübnan hava sahasında rutin keşif uçuşu gerçekleştirdikleri sırada fırlatıldığı aktarıldı.
Olayda yaralanan olmadığı, uçakların güvenli bir biçimde geri döndüğü kaydedildi.
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