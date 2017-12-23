Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Netanyahu talimatı verdi: İsrail UNESCO'dan çekiliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, örgütteki daimi temsilcisine İsrail'in UNESCO'dan gelecek yıl çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ndeki (UNESCO) daimi temsilcisine İsrail'in UNESCO'dan çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdiği bildirildi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, örgütteki daimi temsilcisi Carmel Shama Hacohen'e İsrail'in UNESCO'dan gelecek yıl çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdi.

UNESCO, 18 Ekim 2016’da aldığı kararla Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın "Yahudilikle bir bağının olmadığını" ilan etmişti.

Netanyahu, Ekim 2017'de yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığına "ABD'nin benzer kararına paralel olarak UNESCO'dan çekilmek için hazırlık yapılması" talimatı verdiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, dün BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA