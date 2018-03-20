İsrail, Ürdün sınırında yer alan Qasr al-Yahud bölgesinde mayın temizliğine başladı
İsrail Savunma Bakanlığı, Qasr al-Yahud bölgesinde yer alan tuzakları ve mayınları temizlemeye başladıklarını açıkladı.
- star.com.tr
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ürdün sınırında yer alan Qasr al-Yahud bölgesine yerleştirilmiş binlerce mayın ve bubi tuzaklarının temizlenmeye başlandığı belirtildi.
1967 Altı Gün Savaşı sonrasında İsrail, Ürdün tankları ve askerlerine karşı Qasr al-Yahud bölgesini mayınla döşemişti.
Çok sayıda kilisenin bulunduğu ve Hristiyanlar için kutsal olan bölgenin temizlendikten sonra tekrardan Hristiyanlara verileceği iddia edildi.
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