İsrail, Ürdün sınırında yer alan Qasr al-Yahud bölgesinde mayın temizliğine başladı

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ürdün sınırında yer alan Qasr al-Yahud bölgesine yerleştirilmiş binlerce mayın ve bubi tuzaklarının temizlenmeye başlandığı belirtildi.

1967 Altı Gün Savaşı sonrasında İsrail, Ürdün tankları ve askerlerine karşı Qasr al-Yahud bölgesini mayınla döşemişti.

Çok sayıda kilisenin bulunduğu ve Hristiyanlar için kutsal olan bölgenin temizlendikten sonra tekrardan Hristiyanlara verileceği iddia edildi.