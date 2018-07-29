İsrail vatandaşı Filistinli milletvekili Zuheyr Behlül istifa etti

- Tzipi Livni liderliğindeki Siyonist Blok'tan İsrail vatandaşı Filistinli milletvekili Zuheyr Behlül, tartışmalı Yahudi ulus devlet yasasına tepki için istifa etti

Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail meclisinde, Tzipi Livni liderliğindeki Siyonist Blok'tan Arap asıllı milletvekili Behlül, bu yasanın kabul edildiği mecliste kalmaya tahammül edemediğini belirterek, istifa ettiğini açıkladı.

İsrail meclisini "ırkçı" olarak nitelendiren Behlül, "Yahudi ulus devlet yasasının, Arapları, resmi ve anayasal olarak bir kenara ittiğine dikkati çekerek, meclisin eylül ayında yeni yasama yılına başlamasıyla istifasının yürürlüğe gireceğini ve bu kararından dönmeyeceğini" vurguladı.

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan siyasi partilerden milletvekili seçilen Filistinlilerin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku da 120 sandalyeli mecliste 13 Arap vekil ile temsil ediliyor.

- Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor?

İsrail meclisinde geçen hafta çok az oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu.

Yasanın en çok tepki çeken maddeleri arasında “Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür." hükmü dikkati çekiyor.

Yasada "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." denilerek, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları görmezden geliniyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.