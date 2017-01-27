İsrail yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 15 yaralı
İsrail'e ait yolcu otobüsü Lübnan sınırına yakın Filistin topraklarında devrildi.
İsrail'e ait yolcu otobüsü Batı Şeri'a yakınlarındaki bir köyde devrildi. Dün gece meydana gelen kazada otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucunda 2 İsrailli öldü, 15 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun kritik olduğu bildirildi.
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