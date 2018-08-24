Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail Yüksek Mahkemesi Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını istedi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu hükümetinden Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını istedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Yüksek Mahkemesi, Binyamin Netanyahu hükümetinden, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme gerekçesini açıklamasını istedi.
 
İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan habere göre İsrail Yüksek Mahkemesi, 2003 yılından bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin verilen Yahudi yerleşimciler lehine bir adım attı.
 
Mahkeme, Netanyahu hükümetinden, "Aksa'ya baskın yapan Yahudilerin burada ibadet etmesini engellemesinin gerekçesini açıklamasını" istedi. Mahkemenin, 20 Ağustos'ta bu izahati istediği hükümete de bunun için 60 gün süre tanıdığı aktarıldı.
 
İsrail İnsan Hakları ve Demokrasiyi Güçlendirme Merkezi tarafından yapılan başvuru üzerine davanın açıldığı belirtildi.
 
"Hükümetin Mescid-i Aksa'ya giren gayrimüslimlere yönelik kısıtlamalarda bulunduğunu" iddia eden söz konusu merkezin buna itiraz için mahkemeye başvurduğu aktarıldı.
 
Merkezin, İsrail polisi, Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, Adalet Bakanı Ayelet Şaked, Din Hizmetleri Bakanı David Azoulay, İsrail hükümetinin hukuk danışmanı Avichai Mandelblit aleyhine şikayette bulunduğu ifade edildi.
 
İsrail, 2003'ten bu yana Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmesine müsaade ederken, avluda ibadet etmelerine izin vermiyor.
 
Filistinli makamlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekan olarak bölmeyi planladığını ifade ediyor.
 
Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarına karşı çıkarken, bu baskınların önüne geçilmesi çağrısında bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA