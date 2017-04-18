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İsrail'de 28 Ultra-Ortodoks Yahudi tutuklandı

İsrail polisi altı ay süren bir soruşturma sonrasında ultra-Ortodoks gazetesi Hapele'in üst düzey görevlilerini ve editörlerini dolandırıcılık şüphesiyle tutukladı.

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  • star.com.tr/ Yaser Emre
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İsrail polisi altı ay süren bir soruşturma sonrasında ultra-Ortodoks gazetesi Hapele'in üst düzey görevlilerini ve editörlerini dolandırıcılık şüphesiyle tutukladı.
 
Gazetenin ofislerine baskın düzenleyen 250 İsrail polisi gazetenin mallarına el koydu.
 
Tutuklamaların ardından ultra-Ortodoks Yahudi Hahamlarından Shmuel Aurbach İsrail polisine karşı ayaklanma talimatı verdi.
 

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