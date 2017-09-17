İsrail'de askere gitmeyi reddeden Haredi Yahudileri yine polisle çatıştı

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, askere gitmeyi protesto etmek amacıyla Batı Kudüs'ün Sare Israel (Musrara) Mahallesi'ndeki yollara barikat kuran Haredi Yahudileri ile polis arasında arbede yaşandığı ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Haredi Yahudilerin toplumsal düzeni bozdukları ve polise karşı koydukları gerekçesiyle arbede yaşandığı aktarılan açıklamada, protestolara katılanların polise taş attığı ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Giydikleri siyah kıyafetler ve saçlarının favori kısımlarını uzatmaları ile dikkati çeken Harediler, zorunlu askerliğin 3 yıl olduğu İsrail'de askere gitmeyi reddederek, sık sık polisle karşı karşıya geliyor.

- Ultra-Ortodoks ya da Haredi Yahudileri

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Haredi Yahudileri, toplumun diğer kesimleri ile en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek, sadece dini eğitim veren kendi okullarına gidiyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırıda bulunuyor. Erkek ve kadınlar için 3 yıl askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve çatışma yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

İsrail Parlamentosu'nda Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat ve Şas partileri, mevcut koalisyonda yer alıyor. Haredileri temsil eden partilerin de yer aldığı sağcı koalisyon hükümeti, askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.