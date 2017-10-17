İsrail'de ikisi subay olmak üzere 12 kişi rüşvet ve dolandırıcılıktan tutuklandı
İsrail polisi dün gerçekleştirdiği operasyonda ikisi subay olmak üzere 12 kişiy rüşvet ve dolandırıcılıktan tutukladı.
İsrail yerel basınında yer alan habere göre İsrail polisi aralarında iki subayın da olduğu 12 kişiyi rüşvet ve yolsuzluktan tutukladı.
Yapılan açıklamada ordu fonunun şahsi kazançlar için kullanıldığı tespit edilirken tutuklamaların artabileceği ifade edildi.
Şüphelilerin ev ve ofislerini basan İsrail polisi, ele geçirilen bilgisayar ve belgelere el koydu.
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