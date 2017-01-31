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"İsrail ile Hamas arasında her an silahlı çatışma çıkabilir"

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hamas ile aralarında her an yeni bir silahlı çatışmanın çıkabileceğini söyledi.

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İsrail basınına göre, Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim yerlerini ziyaret eden Liberman, bölgedeki belediye başkanları ile bir araya geldi. Savunma Bakanı Liberman, sınırdaki yerleşim yerlerinde yaşanan "görece sakinliğin aldatıcı olduğunu" ve "Hamas ile aralarında her an yeni bir silahlı çatışmanın çıkabileceğini" öne sürdü.

Hamas ve Gazze'deki diğer grupların İsrail'e zarar vermek yönündeki arzularından vazgeçmediğini ifade eden Liberman, güç dengelerinin kendi lehlerine olmadığını ve karşı harekete geçilmesi durumunda ağır bedel ödeteceklerini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, güç dengelerinin değişmesi durumunda Hamas'ın İsrail'e saldırmakta bir an bile tereddüt etmeyeceğini ileri sürdü.

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren son saldırısında 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırılarda binlerce yapı tamamen yıkılırken, on binlerce bina da zarar görmüştü.

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