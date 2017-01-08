İsrail'de kamyon askerlerin bulunduğu alana girdi: 4 ölü
Kudüs'ün güneyinde, bir kişinin askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.
- KUDÜS (AA)
Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında, bir kişinin askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
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