İsrail'de Knesset üyeleri yolsuzluktan korunacak

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud partisi, yolsuzluk soruşturmalarından Knesset üyelerine dokunulmazlık sağlamak için yeni bir yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor.

2016 yılında hazırlanan ancak Meclise'e sunulmayan tasarı yeniden hazırlandı.

Knesset İçişleri Komitesi Başkanı David Amsalem geçen sene hazırlanan taslağın küçük suçları kapsayacak şekilde tasarlandığını ancak yeni tasarıyla beraber ciddi suçları da içereceğini belirtti.

Likud lideri Netanyahu'ya çok yakın olan Hükümet Koalisyonu başkanı Davit Bitan, Knesset'in tasarıyı onaylayacağından emin olduğunu söyledi.