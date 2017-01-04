Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail'de mahkeme, iki çocuğa ikişer yıl hapis cezası verdi

İsrail'de bir mahkeme, 13 yaşındaki Filistinli iki çocuğa 2'şer yıl hapis cezası verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail'de bir mahkemenin, Filistinli iki çocuğa 2'şer yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Avukatı Muhammed Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Merkez Mahkemesi'nin, 13 yaşındaki çocuklar Şadi Ferah ile Ahmed ez-Zateri'yi ikişer yıl hapis cezasına çarptırdığını belirtti.

Mahmud, iki çocuğun hapishanede geçirdiği bir yılın cezadan sayılmadığını, verilen iki yıl hapis cezasının başlangıç tarihinin 29 Kasım 2016 olduğunu, bu şekilde 3 yıl hapis cezası verildiğini ifade etti.

İsrail makamları, Filistinli iki çocuğu "bıçaklama girişiminde bulundukları" iddiasıyla Kasım 2015'te tutuklamıştı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan esnafa 'sicil affı' müjdesi

Başbakan Yıldırım"dan esnafa "sicil affı" müjdesi

Yanardağın içinden elmas çıktı

Yanardağın içinden elmas çıktı

Taksi duraklarında devrim yaşanıyor

Taksi duraklarında devrim yaşanıyor

Suriyeli ressam bombaları sanata çevirdi

Suriyeli ressam bombaları sanata çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA