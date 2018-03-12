İsrail Devlet Radyosu, Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının Knesset'teki Yasama Komisyonu tarafından kabul edildiğini açıkladı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Birleşik Tevrat Partisi lideri Yaakov Litzman ve Şas Partisi lideri Aryeh Deri dün gece bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden iki partinin, 2019 bütçesini onaylamak için "Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının parlamentodan geçmesi şartlarının kabul edildiği ve askerlik kanunu tasarısının, bakanlardan oluşan Yasama Komisyonu tarafından onaylanacağı ve bugün İsrail parlamentosu (Knesset) Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacağı kararlaştırıldı.

Yasama Komisyonu 'askerlik' yasa tasarısını onayladı

İsrail Devlet Radyosu'na göre, Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının Knesset'teki Yasama Komisyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Radyonun haberine göre, Yasama Komisyonu tarafından kabul edilen tasarı, çarşamba günü Knesset Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacağı ifade edildi.

Knesset iç tüzüğüne göre bir yasa tasarısının kanunlaşması için, genel kurulda yapılacak üç ayrı oturumda oylanmaya sunulması ve çoğunluk tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Liberman'ın partisinden koalisyondan çekilme sinyali

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Haredileri temsil eden iki parti lideri arasında gerçekleşen toplantıda Haredileri askerlikten muaf tutan tasarı üzerinde anlaşma sağlanmasına ilk tepki Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisinden geldi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı Liberman liderliğinde ve koalisyondaki İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) Partisi ise yasa tasarısının Knesset'te üç kere oylanarak kanunlaşması durumunda hükümetten çekileceği sinyali verdi.

İsrail Evimiz Partisi'nden adı verilmeyen kaynaklara dayandırılan haberlerde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail vatandaşı Filistinliler hariç, ülkede 18 yaşını dolduran her erkek zorunlu olarak 36 ay, kadınlar ise 24 ay askerlik yapıyor.

Daha önce İsrail'in Kanal 2 Televizyonu'nun adını vermediği İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İhtimaller çerçevesinde koalisyondaki hakim görüş, ülkede erken seçimin bu yılın haziran ayında yapılacağı yönündedir." ifadelerine yer verilmişti.

Aynı kaynaklar, Haredileri temsil eden koalisyondaki partilerin, Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısı parlamentoda onaylanmadan 2019 bütçesini onaylamayı reddettiğini belirtmişti.

Koalisyon ortaklarından Kulanu Partisi lideri ve Maliye Bakanı Moşe Kahlon, Başbakan Netanyahu ile daha önce yaptığı telefon görüşmesinde, 2019 yılı bütçe tasarısının ay sonuna kadar onaylanmaması durumunda hükümetten çekilmek ve istifa etmekle tehdit ettiği kaydedilmişti.

Buna karşın koalisyondaki İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) Partisi Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Liberman ise daha önce yaptığı açıklama ile Haredileri askerlik hizmetinden muaf tutan yasa tasarısını reddettiğini ifade etmişti.