İsrail'den ABD'ye jet teşekkür
ABD'nin veto kararı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e teşekkür etti.
Türkiye'nin öncülüğünde Mısır tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan ve "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olması sebebiyle "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarı, ABD tarafından veto edildi. Veto kararı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e teşekkür etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.