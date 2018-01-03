İsrail'den Afrikalılara tehdit: Ülkeyi terketmeyen hapse girecek

İsrail, ülkeye sığınmak isteyen çoğu Eritreli ve Sudanlı yaklaşık 40 bin Afrikalıyı, 3 ay içinde ülkeyi terk etmemeleri halinde süresiz hapse atılacakları yolunda uyardı. Bu kişilerden kendi ülkelerine, Ruanda'ya ya da Uganda'ya gitmeleri isteniyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre İsrail, ülkeye sığınmak isteyen çoğu Eritreli ve Sudanlı yaklaşık 40 bin Afrikalıyı, 3 ay içinde ülkeyi terk etmemeleri halinde süresiz hapse atılacakları yolunda uyardı. Bu kişilerden kendi ülkelerine, Ruanda'ya ya da Uganda'ya gitmeleri isteniyor.

İsrail Nüfus, Göç ve Sınır Birimi, sığınma başvuruları sonuçsuz kalan Afrikalılıları sınır dışı etme sürecini 1 Ocak'ta başlattı. Ülkeden ayrılmayı reddeden göçmenler süresiz olarak hapsedilirken, onları çalıştıran işverenler de para cezasına çarptırılacak.