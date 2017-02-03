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İsrail'den cevap gecikmedi

İsrailli yetkili bugün yaptığı açıklamada, 'İsrailin Filistin'de uygulamış olduğu yerleşim alanları hakkında konuşmak için henüz çok erken' dedi.

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Reuters haber ajansına göre bugün İsrailin bir radyo kanalına açıklama yapan İsrail Büyükelçisi Danny Danon, "İsrailin Filistin'de uygulamış olduğu yerleşim alanlarının barışa hizmet edip etmediğini konuşmak için henüz çok erken"dedi.
 
Beyaz Saray sözcüsü  Sean Spicer saatler önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında yeni yerleşim alanları oluşturma girişimlerinin barış görüşmelerine yardımcı olmadığını ifade etmişti.
 
Danny Danon önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Trump- Netanyahu görüşmesinde bu konunun da gündeme alınacağını sözlerine ekledi.
 
Aynı zamanda İsrailli yetkilinin bu açıklaması Trump yönetimine verilen ilk cevap niteliğini taşıyor.
 
 

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