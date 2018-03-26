ABD Demir Kubbe hava savunma sistemi için İsrail'e 705 milyon dolar aktaracak

İsrail'in güneyinde pazar gecesi geç saatlerde on binlerce kişiyi sığınaklara inmeye çağıran roket saldırısı uyarısı yapan sirenler çaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi sınırının semalarında da İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin önleyici füzeleri cirit attı.

Her birinin maliyeti 100 bin dolara yaklaşan füzelerden onlarca fırlatıldı.

Ama İsrail'e yönelik herhangi bir roket ateşlenmediğinden, bir süre sonra İsrail ordusu, Gazze sınırında durumun normal olduğu açıklaması yapmak zorunda kaldı.

YANLIŞ ALARMA MİSİLLEME

Buna rağmen İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki iki Hamas mevzisine tank ateşiyle 'misilemede' bulundu.

Bu kadar panik ve kargaşadan sonra, yanlış alarmın tetiklenmesinin, Hamas'ın Gazze'de tatbikat sırasında makineli tüfekleri ateşlemesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

İsrail ordu sözcüsü ''Tüm alarmları, Gazze'deki makineli tüfek ateşi tetikledi. İsrail topraklarına düşen bir roket bulunmuyor'' açıklaması yaptı.

'İsrail topraklarına yönelik ter türlü ateş açılmasını ciddiye alıyoruz'' denilerek Hamas'ın gerçek mermilerle yaptığı tatbikatın İsrail'e yönelik saldırı olarak algılandığı ima edildi.

'TEKNİK NEDENLER ARAŞTIRILACAK'

Demir Kubbe ve alarm sistemlerinin yanlış alarmla faaliyete geçmesinin tekrarlanmaması için İsrail ordusunun teknik nedenleri araştıracağı duyuruldu.

Güney İsrail sakinleri pazar gecesi gökyüzünün önleyici füze 'şovuyla' aydınlanmasının video görüntülerini yayımladı.

HAMAS'TAN BÜYÜK TATBİKAT

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasından beri İsrail-Filistin gerginliği tavan yaptı.

Son olarak Hamas pazar günü yüzlerce militanının katıldığı tatbikat başlattı, ancak roket denemelerini İsrail değil, deniz yönünde yaptı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN PARASI ABD'DEN

27 Mart 2011'den beri operasyonel olan ve İsrail'e göre bugüne dek binlerce roketi havada önleyerek etkisiz hale getiren Demir Kubbe, İsrail yapımı olsa da ABD tarafından finanse ediliyor.

ABD'DEN BU YIL REKOR BÜTÇE: 705 MİLYON DOLAR

Trump'ın İsrail'e koşulsuz desteği kapsamında bugün İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'dan 'İsrail füze savunma sistemi için ABD'nin bu yıl 705 milyon dolar vereceği' açıklaması geldi.

(Sputnik)