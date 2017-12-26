İsrail’den direnişin boynuna ilmek!
İşgalci Tel Aviv yönetimi, Filistinlileri ‘terörist’ ilan ederek idam cezasına çarptırmanın yolunu açan yasayı parlamentoda görüşmeye hazırlanıyor.
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Filistin işgalini hızlandıran Tel Aviv yönetimi, direnişçilere idam cezasını öngören bir yasa tasarısı hazırladı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistinlileri ‘terörist’ olarak tanımlayarak idam cezası getirmeyi sağlayacak tasarıyı parlamentoya sunduklarını açıkladı. Tasarının bugün İsrail Parlamentosu Knesset’te oylamaya sunulacağını belirten Lieberman, “Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail’in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir” dedi. Hedeflerinde direniş gruplarının bulunduğunu itiraf eden Lieberman, “Hapishaneye giren her terörist, örgütleri esir takası pazarlığı için sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor” ifadesini kullandı.
ESİR TAKASI GÜNDEMDE
Öte yandan, Hamas’ın İsrail ile yeni bir ‘esir takası’ anlaşması hazırlığı içinde. Konu hakkında konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Fethi Hammad, “Hapishanedeki Filistinli tutukluların özgürlüklerine kavuşması için ikinci ‘Esirlere Vefa’ anlaşmasını hazırlıyoruz” dedi.
HAMAS’TAN ABU DİS UYARISI
Filistin’in etkin direniş gruplarından Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD’nin Abu Dis’in başkent olduğu bir planla yakın zamanda karşılarına çıkacağını söyledi. Gazze’de muhtarlar ve aşiret liderleri ile bir araya gelen Heniyye, Washington yönetiminin Kudüs yakınlarındaki Abu Dis’in başkent olduğu ve Mescid-i Aksa’nın 3 zamanlı bölünmesini kapsayan bir Filistin devleti teklif sunacağını duyduklarını belirtti. Planın Aksa’da özgürce ibadet edilmesinin önü açılması amacıyla Abu Dis ile Aksa arasında bir köprü inşa edilmesini de kapsadığını vurgulayan Heniyye, “Tüm bunlar, Filistin davasının tasfiye edilmesini amaçlayan mücadelenin bir parçası” dedi. Ürdün ve Filistin arasında alternatif yurt söyleri olduğunu da kaydeden Hamas lideri, “İkamet edilecek bir konfederasyondan bahsediliyor. Filistinliler, Kudüs ve Filistin konusunda hiçbir siyasi ihlali kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.
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