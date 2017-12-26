İsrail’den direnişin boynuna ilmek!

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Filistin işgalini hızlandıran Tel Aviv yönetimi, direnişçilere idam cezasını öngören bir yasa tasarısı hazırladı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistinlileri ‘terörist’ olarak tanımlayarak idam cezası getirmeyi sağlayacak tasarıyı parlamentoya sunduklarını açıkladı. Tasarının bugün İsrail Parlamentosu Knesset’te oylamaya sunulacağını belirten Lieberman, “Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail’in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir” dedi. Hedeflerinde direniş gruplarının bulunduğunu itiraf eden Lieberman, “Hapishaneye giren her terörist, örgütleri esir takası pazarlığı için sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor” ifadesini kullandı.

ESİR TAKASI GÜNDEMDE

Öte yandan, Hamas’ın İsrail ile yeni bir ‘esir takası’ anlaşması hazırlığı içinde. Konu hakkında konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Fethi Hammad, “Hapishanedeki Filistinli tutukluların özgürlüklerine kavuşması için ikinci ‘Esirlere Vefa’ anlaşmasını hazırlıyoruz” dedi.