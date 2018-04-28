İsrail’den Filistinli polislere ait bir yere hava saldırısı süzenledi
Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail’e ait insansız bir hava aracının, Gazze'nin batısında Filistinli deniz polisine ait bir yere saldırıldığını açıkladı.
- İHA
Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail’e ait insansız bir hava aracının bugün Gazze'nin batısında Filistinli deniz polisine ait bir yere saldırı düzenlediği açıkladı. Bakanlık saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini onaylarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. İsrail tarafından ise saldırı ile ilgili açıklama yapılmadı.
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