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İsrail'den Amona yerleşim birimini tahliye kararı

İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin özel arazisi üzerine inşa edilen ve onlarca Yahudi'nin yaşadığı Amona yerleşim biriminin tahliyesini istediği bildirildi.

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İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu bu sabah Batı Şeria'da Filistinlilerin şahsi mülkü üzerine inşa edilen ve onlarca Yahudi'nin yaşadığı Amona yerleşim birimi sakinlerine bölgenin 48 saat içinde boşaltılması yönünde tebligatta bulundu.

Yerleşimcilerden eşyalarını almaları istenen kararda, ayrıca bölgede tekrar oturuma ve girişlere izin verilmeyeceği, söz konusu karara itiraz edilemeyeceği belirtildi.

Filistinlilerin açtığı davada İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olmayacağı" gerekçesiyle Amona Yahudi yerleşim biriminin 2 yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.Mahkeme, İsrail hükümetine Yahudi yerleşimcilerin, 25 Aralık 2016'ya kadar Amona'yı boşaltmalarını içeren kararı tebliğ etmişti. İsrail hükümeti ise mahkemeden söz konusu kararı, 7 ay ertelemesini talep etmişti.Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen Amona Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 50 Yahudi aile yaşıyor.İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren 2334 sayılı karar, BM Güvenlik Konseyinde 23 Aralık'ta kabul edilmişti. ABD'nin çekimser kalmasıyla geçen karar, İsrail'de tepkiyle karşılanmıştı.

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