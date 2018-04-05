İsrail’den Gazze sınırında İHA’lı suikast

İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA), sınırdaki çitlerin yakınında bir Filistinliyi katlettiği bildirildi. Konu hakkında açıklama yapan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra Filistinli şehidin naaşının Şifa Hastanesi’ne kaldırıldığını ve kimlik tespiti yapılacağını söyledi. Kudra ayrıca, Gazze’nin güneyinde geçen hafta düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan Şadi Hamdan Kaşif’in şehit olduğunu aktardı.

‘SALDIRILAR PLANLI’

Böylece Dönüş Yürüyüşü etkinliği kapsamında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 21’e yükseldi. Öte yandan, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Gazzelilerin gösterisine müdahale ederek 21 kişiyi öldüren İsrail askerinin eylemlerinin ‘hukuksuz ve planlanmış’ olduğunu açıkladı. Göstericiler üzerinde gerçek mühimmat kullanılmasından dolayı İsrail askeri yetkililerini suçlayan HRW’nin Ortadoğu temsilcisi Eric Goldstein, katliamın bağımsız şekilde araştırılması çağrısında bulunarak Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve çağırdı.